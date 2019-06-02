Вс, 2.06.2019
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  • Видео: беременная «Мисс Эстония» вышла замуж в Испании

Видео: беременная «Мисс Эстония» вышла замуж в Испании

Кятлин Валдметс

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

«Мисс Эстония 2012» Кятлин Валдметс сообщила в социальных сетях, что скоро станет матерью, пишет Elu24. Отец ребенка - испанец Оскар Сантос.

Для Кятлин это первый ребенок. «Сейчас я проживаю особенный период в своей жизни. Это великое счастье и волнение одновременно, - пишет Кятлин. - Ощущение, что внутри тебя маленькая душа - сродни магии. Жду с нетерпением маленького ангела».

Кятлин Валдметс

Instagram

Кятлин и Оскар поженились в прошлом году после трех лет отношений. Видео с шикарной свадьбы в Барселоне можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Свадьба Катрин Валдметс

Instagram

 

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