Видео: беременная «Мисс Эстония» вышла замуж в Испании

«Мисс Эстония 2012» Кятлин Валдметс сообщила в социальных сетях, что скоро станет матерью, пишет Elu24. Отец ребенка - испанец Оскар Сантос.
Для Кятлин это первый ребенок. «Сейчас я проживаю особенный период в своей жизни. Это великое счастье и волнение одновременно, - пишет Кятлин. - Ощущение, что внутри тебя маленькая душа - сродни магии. Жду с нетерпением маленького ангела».
Кятлин Валдметс
Кятлин и Оскар поженились в прошлом году после трех лет отношений. Видео с шикарной свадьбы в Барселоне можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Свадьба Катрин Валдметс