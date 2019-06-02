Видео: беременная «Мисс Эстония» вышла замуж в Испании

Для Кятлин это первый ребенок. «Сейчас я проживаю особенный период в своей жизни. Это великое счастье и волнение одновременно, - пишет Кятлин. - Ощущение, что внутри тебя маленькая душа - сродни магии. Жду с нетерпением маленького ангела».

Кятлин Валдметс Instagram

Кятлин и Оскар поженились в прошлом году после трех лет отношений. Видео с шикарной свадьбы в Барселоне можно посмотреть ЗДЕСЬ.