Девушка русского пранкера прервала финал Лиги чемпионов и стала звездой

После этого сам футбол отошел на второй план — болельщики начали активно искать девушку в интернете. Нашли довольно быстро. Ее зовут Кинси Волански, она модель и путешественница. Или, как сейчас говорят, тревел-блогер.

Kinsey Wolanski ФОТО: Revierfoto / imago images / Revierfoto

Перфоманс в финале Лиги чемпионов моментально принес ей новых подписчиков.

До стартового свистка у нее было 316 тысяч фолловеров. На момент окончания первого тайма стало 415 тысяч фолловеров. На момент окончания матча — 570 тысяч. И это число постоянно растет.

Число поисковых запросов Vitaly Uncensored — эти слова были написаны на купальнике девушки — зашкаливало.

Vitaly Uncensored — сайт с пранками русского блогера Виталия Здоровецкого (2,2 млн фолловеров). Он состоит в отношениях с Кинси. И уже отреагировал на перфоманс своей возлюбленной.

Моя девочка только что засветилась в финале Лиги чемпионов. Очень горжусь тобой. Ты мое все,

- Поддержал он свою девушку и в твиттере.

Kinsey Wolanski. ФОТО: via www.imago-images.de / imago images / Colorsport