Застукали! Константин Меладзе целовал в баре грудь блондинки

Сегодня СМИ облетела фотография, на которой мужчина, похожий на Константина Меладзе, веселится в баре с блондинкой. На кадрах он улыбается и буквально утыкается носом в ее грудь. После появившихся в Сети кадров мужчины с незнакомкой поклонники предположили, что в семье продюсера случился кризис.

«Это лучшая туса», – подписала кадр Инесса Шевчук, увидевшая происходящее на вечеринке. Пока ни Константин Меладзе, ни Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Фото с одной из ночных вечеринок // Фото: Insragram

Разговоры о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе встречаются, ходили несколько лет. В 2014 году продюсер развелся со своей супругой Яной, а в 2015-м тайно женился на Вере. Свадебная церемония проходила без журналистов, в кругу близких людей.

Супруги нечасто делятся подробностями личной жизни, однако совместные появление их на публике всегда вызывает улыбку у фанатов пары. К слову, многое уверены, что на кадрах — вовсе не Константин Меладзе, ведь продюсер не раз публично восхищался своей женой и признавался ей в любви. Подписчики певицы не раз спрашивали, планируют ли влюблённые появление детей. Сама Брежнева признавалась, что они действительно мечтают о ребенке.