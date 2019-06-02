Вс, 2.06.2019
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Топ-5 самых популярных русскоязычных парней моделей. Есть и эстонский красавец!

ФОТО: Instagram

Самые популярные в Instagram парни модели с русскими корнями.

Рубрика - знай наших.

Рейтинг самых популярных мужчин моделей на мировой арене, чей родной язык русский. 

Рейтинг Instagram:

1.Александр Траутвей, @sashadidntwakeup, 680 тысяч подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

should we drop this balaclava this week? would you love to buy it?😘

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2. Олег Боганн, @olegbogann, 72.1 тысяч подписчиков

3. Aндрей захаров, @dreyzaharov, 51,3 тысяч подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мелкие проблемы тревожат нас в жизни больше всего: легче увернуться от слона, чем от мухи. ⠀ ⠀И в самом деле, мы часто страдаем и придём слишком большие значение маленьким проблемам, возникающим в течении дня, чем глобальным и более важным. Мы можем весь день вспоминать как нам испортили настроение в пробке или в метро в час пик, и совсем не думать о глобальных проблемах со своим здоровьем, или о тех важных вещах которые давно необходимо наладить в своей жизни. ⠀ ⠀Используйте всю свою энергию на решение ваших глобальных проблем и вопросов. Не позволяйте маленьким неурядицам высасывать ваши жизненные силы! #инновации #бизнес #маркетинг #свобода #креатив #увеличениепродаж #мотивация #веравсебя #уверенность #москва #москвасити #топ #топменеджер #мужскиесоветы #мужчина #психология #станьлучше #будьсобой #философия #тренинг #бизесмолодость

A post shared by Andrey Zakharov (@dreyzaharov) on

4. Матвей Лыков, @matveylykov, 40,5 тысяч подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotted in a supermarket

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5. Владимир Иванов, @vlad_ivanov7, 39,6 тысяч подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missing my little Nephew🖤

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