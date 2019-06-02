Мужчина из России рассказал об ужине в ресторане со звездой «Мишлен»

Я ожидал увидеть что-то помпезное: людей в дорогих смокингах, дам с «гнездами» на головах (да, вот такое у меня провинциальное представление о дорогих ресторанах). Но сидели люди в довольно удобной одежде: джинсах, клетчатых рубашках, кроссовках. Хотя, предполагаю, что джинсы и рубашки не из стоковых магазинов.

Столик был довольно маленького размера, почти квадратный, на краю — встроенная емкость для столовых приборов. Их было минимум 12 наборов (то есть нож, вилка, ложка). Официант принес меню. Я читал, что фишка этого ресторана (как, кстати, и многих других мишленовских) в том, что меню разбито на так называемые сеты. То есть вы не можете выборочно заказывать разную еду — предлагается уже готовый, составленный шеф-поваром набор из 3–5 и более блюд. Мы выбрали сет из 6 блюд без алкоголя. С алкоголем выходило примерно в 2 раза дороже.