«Бабушкины труселя»: Топалову не нравится его голая жена

Телеведущая Регина Тодоренко в последнее время часто публикует фото в бикини, на которых демонстрирует свою безупречную фигуру. Поначалу звезда стеснялась оголять свое тело после родов, однако привела себя в форму и заполнила ленту в Instagram соблазнительными кадрами.

Поклонники в восторге от откровенных снимков знаменитости, а вот супруг Тодоренко поп-исполнитель Влад Топалов любовь жены к подобным съемкам явно не одобряет. Об этом он прямо заявил под последними публикациями ведущей в социальной сети.

В субботу, 1 июня, теледива сразила фанатов фотографией в белоснежном купальнике. Супруг Тодоренко также не смог пройти мимо такого откровенного снимка и выразил свое мнение в комментариях.

«Не нравится голая жена», — написал Топалов.

Регина Тодоренко ФОТО: Instagram

Однако ведущая к мужу не прислушалась и на следующий день выложила новое фото со съемок в бикини. Певец решил повторить свои слова. Комментарии артиста рассмешили подписчиков звезды. Они даже вступили с ним в спор и отметили, что без ума от «голых» фото.

«Регина, ты как всегда великолепна»; «Чтоб у каждого были такие жены, как у Вас»; А нам нравится», — написали фолловеры.

Другие, напротив, раскритиковали фигуру Тодоренко и согласились с тем, что такие провокационные снимки лучше не выкладывать.