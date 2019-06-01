Уже почти все готово! Мы выяснили, чего ожидать фанатам на концерте Bon Jovi в Таллинне!
Уже в это воскресенье, 2 июня на Певческом поле в Таллинне выступит одна из самых известных рок-групп в мире BON JOVI.
Главным рок-концертом 2019 года в Таллинне несомненно станет выступление группы Bon Jovi, приезд которой в Эстонию поклонники ждали уже очень давно. Летом группа не выступит ни в Латвии, ни в Литве, ни в Финляндии – единственный в регионе большой летний концерт Bon Jovi состоится именно в Таллинне”, – заявила промоутер концертной компании Live Nation Baltics Эва Пальм!
Вчера группа выступила в Москве... Смотри, как выглядело это красочное шоу в нашей галерее!
Приготовления к концерту на Таллиннском певческом поле идут полным ходом! Вот и сцена уже почти готова к приезду группы: