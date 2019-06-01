Уже почти все готово! Мы выяснили, чего ожидать фанатам на концерте Bon Jovi в Таллинне!

Главным рок-концертом 2019 года в Таллинне несомненно станет выступление группы Bon Jovi, приезд которой в Эстонию поклонники ждали уже очень давно. Летом группа не выступит ни в Латвии, ни в Литве, ни в Финляндии – единственный в регионе большой летний концерт Bon Jovi состоится именно в Таллинне”, – заявила промоутер концертной компании Live Nation Baltics Эва Пальм!