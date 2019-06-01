«Само совершенство»: секс-символ «Уральских пельменей» потрясла фанатов эротическим видео

Звезда юмористического шоу "Уральские пельмени" поделилась с подписчиками снимком с Мальдивских островов, где посетила известный подводный ресторан. Однако суда по постам в Instagram она решила там не задержалась и отправилась понежиться на солнце в тайский Пхукет.

Стоит отметить, что в последнее время Юлия каждый свой пост сопровождает не только шикарным снимком или видео, но и делится с подписчиками своими рассуждениями на разные темы. На сей раз артистка выбрала сложную тему женской притягательности.

По ее мнению, она "заключается не в дорогих платьях, сумках и идеальном теле", а скорее она идет изнутри человека.

И поэтому так важно воспитывать свой характер, себя, любовь к себе и к окружению И ежедневно работать над собой и своей самооценкой ! Мы все по-своему невероятны, правда!,

- считает Михалкова.

Стоит отметить, что все выше перечисленное, в том числе идеальное тело и брендовые вещи у Юлии имеются, так же, как и женская притягательность, уверены подписчики.