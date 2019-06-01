ТОП-7 мифов и фактов о детях, которые с рождения говорят на двух языках

Изучение языков помогает детям поддерживать прочные связи с семьей, культурой и общиной - ключевыми элементами развития личности ребенка. Тем не менее, некоторые ключевые заблуждения относительно изучения двух языков сохраняются до сих пор.

Вот некоторые из самых распространенных мифов о двуязычии:

Миф 1: воздействие более чем одного языка на младенцев и детей младшего возраста может привести к задержкам в их речи или развитии языка

Факт: основные этапы развития до языка одинаковы на всех языках. Как и другие дети, большинство двуязычных детей произносят свои первые слова в возрасте одного года (то есть мама, папа). К двум годам большинство двуязычных детей могут использовать фразы из двух слов (мой мяч, дай сок).

Это те же самые вехи развития присущи детям, которые изучают только один язык. Двуязычный малыш может смешивать части слова из одного языка с частями из другого языка. Хотя это может затруднить понимание смысла ребенка другими, это не является отражением ненормального или замедленного развития.

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Общее количество слов (сумма слов из обоих языков, которые изучает ребенок) должно быть сопоставимо с числом, используемым ребенком того же возраста, говорящим на одном языке.

Миф 2: общение с ребенком на двух языках может вызвать речевые или языковые расстройства

Факт: если у двуязычного ребенка есть проблемы с речью или языком, они будут отображаться на обоих языках. Однако эти проблемы не вызваны изучением двух языков. Двуязычие почти никогда не должно использоваться как объяснение речевого или языкового расстройства.

Миф 3: изучение двух языков запутает вашего ребенка

Факт: некоторые двуязычные дети время от времени могут смешивать грамматические правила, или использовать слова из обоих языков в одном предложении. Это нормальная часть развития двуязычного языка и не означает, что ваш ребенок запутался. Обычно к 4 годам дети могут разделять разные языки, но иногда могут смешивать или смешивать оба языка в одном предложении. В конечном итоге они научатся правильно разделять оба языка.

Миф 4: детям с нарушениями речи или языковой обработки может быть сложнее выучить второй язык

Факт: дети с речевыми и языковыми расстройствами могут иметь больше трудностей при обучения второму языку, но исследования показывают, многие из них могут сделать это успешно.

ФОТО: school4you.ru

Миф 5: двуязычные дети будут иметь академические проблемы, как только они пойдут в школу

Факт: школа, которая лучше всего подходит для двуязычных детей, зависит от возраста ребенка. Погружение в англоязычную аудиторию - лучший подход для детей младшего возраста, но менее эффективен для старших школьников. Например, детям старшего возраста в старших классах лучше обучаться на языке, который они знают, пока они изучают английский.

Исследования показывают много академических преимуществ двуязычности, включая превосходные навыки решения проблем и многозадачности, а также повышенную когнитивную гибкость.

Миф 6: если ребенок не изучает второй язык в раннем детстве, он никогда не будет бегло говорить

Факт: хотя идеальным временем для обучения являются первые несколько лет жизни - наиболее быстрый период развития мозга, дети старшего возраста и взрослые могут научится свободно говорить на другом языке.

ФОТО: Michaela Stejskalova / PantherMedia / Michaela Stejskalova

Миф 7: если ребенок не одинаково свободно владеет обоими языками, он или она не является по-настоящему двуязычным

Факт: многие люди, говорящие на двух языках, имеют доминирующий язык, который со временем может меняться в зависимости от того, как часто язык используется. В Соединенных Штатах нередки случаи, когда доминирующий язык ребенка становится английским - дети школьного возраста обычно предпочитают говорить на языке большинства, а не на том, на котором говорят их родители.

Тот факт, что кто-то не одинаково свободно говорит на обоих языках, не означает, что он не говорит на двух языках. Регулярное использование и практика устного общения, наряду с письмом и чтением, помогут детям (и взрослым) сохранить свой второй язык в долгосрочной перспективе.