Королева вечера! Джорджина Родригес подчеркнула соблазнительные формы смелым платьем

Глядя на фотографии Джорджины Родригес, можно смело утверждать, что Криштиану Роналду - настоящий счастливчик! Возлюбленная футболиста не только обладает роскошной внешностью и соблазнительной фигурой, но и является прекрасной мамой для их четверых детей (одного общего и троих, рожденных от суррогатной матери). Более того, Джорджина практически всегда оказывается в центре внимания, появляясь на красных дорожках.