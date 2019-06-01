Сб, 1.06.2019
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  • Королева вечера! Джорджина Родригес подчеркнула соблазнительные формы смелым платьем

Королева вечера! Джорджина Родригес подчеркнула соблазнительные формы смелым платьем
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Возлюбленная Криштиану Роналду блистает на красной дорожке.

Глядя на фотографии Джорджины Родригес, можно смело утверждать, что Криштиану Роналду - настоящий счастливчик! Возлюбленная футболиста не только обладает роскошной внешностью и соблазнительной фигурой, но и является прекрасной мамой для их четверых детей (одного общего и троих, рожденных от суррогатной матери). Более того, Джорджина практически всегда оказывается в центре внимания, появляясь на красных дорожках.

Так, к примеру, 30 мая девушка стала гостьей ELLE Charity Gala 2019 в Мадриде. Для выхода перед фотографами 25-летняя Родригес выбрала облегающее коричневое платье с высоким разрезом и глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло сексуальную фигуру модели.

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