Сб, 1.06.2019
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Горячая ведущая Первого канала показала роскошное тело в нижнем белье

Яна Кошкина

ФОТО: https://www.instagram.com/yana_koshkina_official/

Популярная телеведущая и актриса Яна Кошкина опубликовала на своей Instagram-странице соблазнительное фото в нижнем белье. Яна гордится своим подтянутым телом, поэтому время от времени радует подписчиков пикантными фотографиями. 

Под снимком 29-летняя красавица оставила вопрос. 

"Кто хочет, может поздравить меня с Днём брюнеток! Мужчины, и всё-таки, брюнетки или блондинки?!", - кокетливо спросила Яна. 

Подписчики согласились со звездой, что брюнетки привлекательнее блондинок. Некоторые фанаты в очередной раз подчеркнули сексуальность девушки. 

Ранее Яна Кошкина исполнила главную роль в скандальном клипе Николая Баскова, который длится целых 20 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎬🌹 #ЯнаКошкина

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Напомним, актриса и телеведущая Яна Кошкина обладает эффектной внешностью. Девушка уже исполнила множество эпизодических ролей в кино. Свою телевизионную карьеру красавица совмещает с работой в модельном бизнесе. Самые известные работы Яны - "Домашний арест", "Звоните Ди Каприо!", "Одноклассницы", "Я худею", "Динозавр", "Напарник", "Молодежка", "Мамочки" и т.д.

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