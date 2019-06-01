Горячая ведущая Первого канала показала роскошное тело в нижнем белье

"Кто хочет, может поздравить меня с Днём брюнеток! Мужчины, и всё-таки, брюнетки или блондинки?!", - кокетливо спросила Яна.

Подписчики согласились со звездой, что брюнетки привлекательнее блондинок. Некоторые фанаты в очередной раз подчеркнули сексуальность девушки.

Напомним, актриса и телеведущая Яна Кошкина обладает эффектной внешностью. Девушка уже исполнила множество эпизодических ролей в кино. Свою телевизионную карьеру красавица совмещает с работой в модельном бизнесе. Самые известные работы Яны - "Домашний арест", "Звоните Ди Каприо!", "Одноклассницы", "Я худею", "Динозавр", "Напарник", "Молодежка", "Мамочки" и т.д.