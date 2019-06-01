Брат Меган Маркл заявил, что герцогиня разрушила его жизнь

Томас Маркл-младший обвиняет сестру за чрезмерное внимание к их семье.
Скандалы вокруг родственников герцогини Сессекской Меган не утихают.
Сначала жену принца Гарри обвиняла сводная сестра Саманта. Она признавалась, что герцогиня не уважает их семью.
Позже к сестре присоединился родной отец герцогини – Томас Маркл, с которым у Меган отношения далеки от идеальных. Отец Меган неоднократно плохо отзывался о дочери и о ее отношениях с принцем.
Теперь сводный брат Меган обвиняет свою сестру в чрезмерном внимании к его семье со стороны общественности.
Как пишет Sun Onlinе, якобы из-за популярности герцогини он стал публичной персоной, что негативно сказалось на нем и его семье.
На фоне этого, Томас Маркл-младший вместе с его невестой остались без дома, поскольку все арендодатели им отказывают.
"Это самая низкая точка моей жизни. Страшно иметь такое неопределенное будущее" - рассказал изданию мужчина.
Позже сводный брат Меган хотел сменить работу из-за проблем со здоровьем, но в ответ слышал только отказы.