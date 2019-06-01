Брат Меган Маркл заявил, что герцогиня разрушила его жизнь

Скандалы вокруг родственников герцогини Сессекской Меган не утихают.

Сначала жену принца Гарри обвиняла сводная сестра Саманта. Она признавалась, что герцогиня не уважает их семью.

Позже к сестре присоединился родной отец герцогини – Томас Маркл, с которым у Меган отношения далеки от идеальных. Отец Меган неоднократно плохо отзывался о дочери и о ее отношениях с принцем.

Теперь сводный брат Меган обвиняет свою сестру в чрезмерном внимании к его семье со стороны общественности.

Как пишет Sun Onlinе, якобы из-за популярности герцогини он стал публичной персоной, что негативно сказалось на нем и его семье.

На фоне этого, Томас Маркл-младший вместе с его невестой остались без дома, поскольку все арендодатели им отказывают.

"Это самая низкая точка моей жизни. Страшно иметь такое неопределенное будущее" - рассказал изданию мужчина.