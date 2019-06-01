Проверенная временем стратегия игрока в лотерею принесла ему состояние

62-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, в очередной раз сыграл в лотерею Cash 5, использовав счастливую комбинацию чисел. 23 мая любитель азартных игр проверил результаты розыгрыша: он стал обладателем 50 тысяч долларов.

«Я не мог в это поверить, — вспоминает победитель. — Я посмотрел на выигрышную комбинацию и сказал: "Постойте, так это же мои числа!"».

Удачливый мужчина признался, что перестал пропускать розыгрыши Cash 5 после одного случая. По его словам, однажды он не смог сыграть в лотерею, и его счастливые числа принесли победу кому-то другому.

Американец планирует потратить часть денежного приза на покупку стиральной машины, сушилки и новой двери для гаража.