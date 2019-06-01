Дерзкая и смелая: Кристина Агилера снялась в эротической фотосессии
Популярная американская певица Кристина Агилера, которая в последнее время все чаще стала мелькать перед фотографами в эпатажных образах, снова решила шокировать поклонников.
37-летняя исполнительница решилась на смелый шаг – фотосъемку топлес для журнала Galore. Стоит отметить, что помимо откровенных нарядов сама тематика фотосессии достаточно дерзкая и напоминает моментами образ известной блондинки Мэрилин Монро.
В фотосъемке Агилера позирует перед объективом популярного фотографа Эллены фон Унверты с черными наклейками на груди и пеньюаре. На самом деле цель такого проекта весьма глубокая – донести женщинам, которых не ценят мужчины, что они уникальны в своем роде и их красота должна быть замечена окружающими.
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