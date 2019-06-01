Дерзкая и смелая: Кристина Агилера снялась в эротической фотосессии

37-летняя исполнительница решилась на смелый шаг – фотосъемку топлес для журнала Galore. Стоит отметить, что помимо откровенных нарядов сама тематика фотосессии достаточно дерзкая и напоминает моментами образ известной блондинки Мэрилин Монро.

В фотосъемке Агилера позирует перед объективом популярного фотографа Эллены фон Унверты с черными наклейками на груди и пеньюаре. На самом деле цель такого проекта весьма глубокая – донести женщинам, которых не ценят мужчины, что они уникальны в своем роде и их красота должна быть замечена окружающими.