Сб, 1.06.2019
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Дерзкая и смелая: Кристина Агилера снялась в эротической фотосессии
ФОТО!

Actress Christina Aguilera

ФОТО: HO / REUTERS

Популярная американская певица Кристина Агилера, которая в последнее время все чаще стала мелькать перед фотографами в эпатажных образах, снова решила шокировать поклонников. 

37-летняя исполнительница решилась на смелый шаг – фотосъемку топлес для журнала Galore. Стоит отметить, что помимо откровенных нарядов сама тематика фотосессии достаточно дерзкая и напоминает моментами образ известной блондинки Мэрилин Монро. 

В фотосъемке Агилера позирует перед объективом популярного фотографа Эллены фон Унверты с черными наклейками на груди и пеньюаре. На самом деле цель такого проекта весьма глубокая – донести женщинам, которых не ценят мужчины, что они уникальны в своем роде и их красота должна быть замечена окружающими. 

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