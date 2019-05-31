Регина Тодоренко показала, как выбирает платье для свадьбы с Владом Топаловым

Звезда поделилась деталями процесса подготовки с читателями своего блога. Она показала несколько свадебных платьев, которые ей приглянулись.

instagram.com/reginatodorenko

Молодая мать призналась, что после регистрации брака 25 октября не собиралась устраивать никаких торжеств. «О большой свадьбе я и мечтать не могла, вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа… да и зачем всё это? «Лишняя трата денег», — так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой», — рассказала Тодоренко.

Но Влад проявил себя настоящим рыцарем. Он настоял на торжестве и договорился с сестрой, которая согласилась помочь в организации.

instagram.com/reginatodorenko

«Хоть снаружи я вся такая сильная-независимая, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о волшебстве. И вот сижу я, выбираю самое красивое в мире платье. Уже хочется плакать прямо на фату», — призналась Регина.

Телеведущая подыскала для себя уже четыре различных варианта, но пока не решила, на каком из них остановиться: платье Белоснежки, сексуальное обтягивающее платье с глубоким декольте, ретро-платье с вуалью или платье-сарафан. Телеведущей пришлось даже просить советов у фолловеров, но их мнения тоже разделились.