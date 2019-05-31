«Формы — ягодка»: полуобнаженная экс-звезда «Дома-2» рассказала, как живется с такой большой грудью

Бывшая участница шоу «Дом-2» Рима Пенджиева гордится своей естественной красотой и охотно демонстрирует свои пышные формы. Девушка нисколько не стесняется того, что является моделью plus size, считает свою «аппетитную» фигуру большим преимуществом и без лишней скромности называет себя «секс-бомбой».

Фанаты с Римой редко спорят на эту тему, однако один вопрос им все же не дает покоя: мешает ли модели такая большая грудь в жизни? Чтобы не заставлять поклонников мучиться в догадках, экс-звезда «Дома-2» разместила Instagram развернутый пост, который посвятила волнующей теме.

К удивлению подписчиков, девушка совершенно не стала описывать недостатки своей фигуры, а только акцентировала внимание на ее достоинствах. Она призналась, что считает свое тело «шикарным» и даже задумывается над тем, чтобы на пару размеров увеличить и без того большую грудь.

«Как можно уменьшить это сокровище? Я, наоборот, задумываюсь над тем, чтобы еще на пару размеров увеличить… Но это пока только мысли… По-моему, у меня и так все шикарно», — написала модель.

Комментарий Пенджиевой несколько смутил пользователей. Некоторые отметили, что у девушки слишком высокая самооценка. Однако большинство подписчиков выразили восхищение фигурой Римы и признались, что мечтают о такой же.