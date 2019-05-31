В Прибалтике пройдет кастинг на шоу «Битва экстрасенсов»

Проект «Битва экстрасенсов» - это долгожитель эфира канала ТНТ.

За 11 лет зрители смогли увидеть сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Верить или нет в их силу – личное дело каждого зрителя.

Но эксперимент ТНТ по проверке экстрасенсорных способностей продолжается.

Попасть в проект могут те, кто не понаслышке знает о магии и о том, что не поддается объяснению законами физики.

Кастинг в 20-й сезон «Битвы экстрасенсов» пройдет 4 июля 2019 года в Риге.

Канал ТНТ объявляет кастинг среди людей, обладающих паранормальными способностями. Если вы считаете себя сильным экстрасенсом, вам небезразлично чужое горе, и вы не боитесь скептических насмешек - вам прямая дорога на шоу «Битва экстрасенсов».