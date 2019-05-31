С авариями и катастрофами: астролог рассказала, каким будет лето в 2019 году

Июнь

«Первые два дня лета удачно подойдут, чтобы наладить деловое сотрудничество и решить финансовые вопросы. А вот 3 июня ознаменуется новолунием. Особенно сильно оно подействует на людей, родившихся с первого по третье марта, с четвертого по шестое сентября, а также с третьего по пятое декабря. В этот день стоит определиться с планами на месяц и позаботиться о здоровье: дыхательной, кровеносной и нервной системе, а также верхних конечностях. На следующий день после новолуния уделите время семье. Но старайтесь не принимать все близко к сердцу», – сказала Ольховская.

Самый тяжелым периодом наступающего лета будет вторая половина июня, по словам астролога. Начиная с 9 июня может возникнуть желание нарушить правила и поддаться всевозможным искушениям, будь-то бесполезная трата крупной суммы денег или сильная ссора с любимым человеком. «Период до 21 июня нельзя назвать легким: он сопровождается напряженной атмосферой, чреватой конфликтами, авариями, катастрофами. Масло в огонь подливают полнолуние 17 июня и Луна без курса. В период полнолуния особенно должны быть осторожны люди, рожденные в середине марта, июня, сентября и декабря. Серьезные путешествия и решение важных дел лучше отложить, а всю энергию направить на заботу о здоровье.

А вот с наступлением Дня летнего солнцестояния – 21 июня – появятся и новые силы. Конец месяца запомнится желанием продемонстрировать свою авторитарность и лидерские способности, а также свежими оригинальными идеями. Словом, июнь будет непростым, требующем самоанализа и самоконтроля, а также умения искать компромиссы и гасить конфликты», – уверена Ольховская.

Июль

Второй месяц лета будет позитивнее и проще первого. Не стоит бояться перемен, велика вероятность, что все они будут к лучшему.

«Первая июльская декада будет сопровождаться денежными вопросами, исходящими от домочадцев. Впрочем, несмотря на то что некоторые моменты выбьют из колеи, это время можно назвать спокойным. Крупных перемен бояться не стоит. Их целесообразно рассматривать, как новые возможности. Также важно следить за окружением, в том числе на работе.

С 10 июля обратите особое внимание на личную жизнь и отношения. Если они только зарождаются, следует проводить достаточно времени со своей половиной. При этом необходимо быть максимально естественными. Супругам предстоит совместными усилиями решать задачи, которые ранее не давали покоя», – замечает астролог.

Но и о работе во вторую декаду июля забывать не стоит, это время благоприятно для карьерного роста. А вот с двадцатых чисел месяца важно руководствоваться не сиюминутными чувствами, а логикой, она поможет преувеличить финансовый достаток. Кроме того, конец июля крайне удачен для творческой реализации и физической активности.

Август

Последний месяц лета для многих знаков Зодиака может стать непредсказуемым. Велика вероятность, что все планы, отложенные на осень, придется реализовывать уже в августе.