Никита Михалков доказал через суд, что его не «пожирают изнутри»
На прошлой неделе суд признал не соответствующими действительности сведения о заражении глистами известного российского режиссера, сообщает Собеседник.
Для того чтобы доказать собственное здоровье, Никита Михалков даже предоставил результаты медицинских анализов. Так он опроверг фейковое интервью, активно распространявшееся в Интернете.
В ложной публикации утверждалось, что Михалкова «пожирают изнутри» паразиты. Справиться с червями, перед которыми традиционная медицина бессильна, ему якобы помогает только один БАД-препарат.
Михалков считает, что эти публикации порочат его честь и деловую репутацию. Понять его можно: статусные соседи кинематографиста, поверив в эти сведения, могли бы начать от него шарахаться как от прокаженного. Ведь жильцами «Клубного дома на Смоленском», где, по сведениям «Собеседника», купила квартиру супруга режиссера Татьяна Михалкова, являются также Ксения Собчак и Иван Ургант. И, судя по стоимости жилья (более 200 млн руб. или более 274 000 евро) в этом элитном доме, в деньгах от низкопробной рекламы биодобавок чета Михалковых явно не нуждается.
Так что теперь Ургант и Собчак могут по-соседски здороваться с мэтром, не опасаясь заразиться.