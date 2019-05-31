Никита Михалков доказал через суд, что его не «пожирают изнутри»

Михалков считает, что эти публикации порочат его честь и деловую репутацию. Понять его можно: статусные соседи кинематографиста, поверив в эти сведения, могли бы начать от него шарахаться как от прокаженного. Ведь жильцами «Клубного дома на Смоленском», где, по сведениям «Собеседника», купила квартиру супруга режиссера Татьяна Михалкова, являются также Ксения Собчак и Иван Ургант. И, судя по стоимости жилья (более 200 млн руб. или более 274 000 евро) в этом элитном доме, в деньгах от низкопробной рекламы биодобавок чета Михалковых явно не нуждается.