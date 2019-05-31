Пт, 31.05.2019
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  • 20-летняя эстонка об ужасном случае: «Помню момент, когда взяла напиток у молодого человека и все»

20-летняя эстонка об ужасном случае: «Помню момент, когда взяла напиток у молодого человека и все»
Полиция расследует дело...

Enni Britta langes korgijoogi uimastamise ohvriks.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

20-летняя Youtube-блогер Энни Бритта опубликовала видео на своем канале, в котором рассказала о пережитом негативном опыте. По словам девушки, перед тем, как оправиться на вечеринку у бассейна, она отправилась с подругой в Старый город, где знакомый молодой человек угостил ее напитком… А вот дальше ничего не помнит. 

Энни Бритта – молодая звезда Instagram и Youtube, за публикациями которой следит более 20 тысяч человек.

Один из самых страшный дней в своей жизни она пережила в прошлый четверг, а уже в пятницу опубликовала видео, которое позже удалила. В нем девушка в общих чертах рассказывает о своих подозрениях, согласно которым стала очередной жертвой «наркотического» коктейля.

Редакция Elu24 сразу связалась с Энни, чтобы выяснить, что с ней произошло и что из этого она помнит. Девушка не стала сразу раскрывать детали произошедшего до тех пор, пока не подаст заявление в полицию и не посетит отделение неотложной помощи.

В начале этой недели Энни была готова поговорить об этом ужасном случае. Она сообщила репортерам портала, что в четверг направлялась на вечеринку у бассейна, попасть на которую можно было только по приглашению.

Помню, что перед этим мы встретились с подругой в Старом городе и выпили вина. Я купила себе бутылку белого вина. Сомневаюсь, что я ее целиком выпила. И даже если выпила, бутылка вина вряд ли могла на меня так подействовать, я хорошо переношу алкоголь,

– призналась Энни и добавила, что, если ей не изменяет память, выпила она около половины бутылки.

Примерно в 21 час они с подругой вызвали такси и отправились на вечеринку. Однако уже в 21.30 выяснилось, что мать Энни получила от нее голосовое сообщение, о котором сама девушка ничего не помнит. Судя по нему, в 21.30 Энни уже еле ворочала языком.

Помню единственный момент, когда взяла у одного молодого человека напиток, а после – полный провал в памяти,

– рассказала Энни порталу Elu24. 

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Следующее, что она помнит – она сидит в салоне полицейского автомобиля и проходит проверку на алкоголь. Тест показал 0,6 промилле при выдохе. По словам Энни, такого опьянения недостаточно, чтобы у человека напрочь отбило память или пропал контроль над своим поведением.

Полиция доставила Энни в отделение неотложной помощи, а уже в понедельник в Кесклиннаском полицейском участке заявили, что следователь занялся этим делом.

Elu24 также обратились в полицию, где сообщили: «Полиция в курсе случившегося, в данный момент ожидаем результатов экспертизы и выясняем детали произошедшего». 

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