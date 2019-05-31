Стало известно, сколько зарабатывает Тина Канделаки

В прошлом декабре в Сети разгорелся настоящий скандал, когда поклонники узнали, что Тина Канделаки переписала на сына Леонтия квартиру в элитном районе Москвы стоимостью в 100 миллионов рублей (137 000 евро). Продюсер прокомментировала ситуацию, отметив, что почти 30 лет работает на телевидении, поэтому может позволить себе приобрести жилье, шубу и другие предметы роскоши. «У меня хорошие контракты с разными брендами, я стала продюсером, вела программу, которая удостоилась «ТЭФИ», перешла на работу в собственный бизнес, вернулась на телевидение, являюсь совладелицей ресторана. Косметика, выпускаемая моим брендом, также обогащает», — делилась Тина.