Стало известно, сколько зарабатывает Тина Канделаки

Поклонников всегда занимала тема об источниках дохода бизнес-вумен, которая вот уже много лет является успешным продюсером. Известно, что она делает близким весьма дорогие подарки. Сейчас выяснилось, что в 2018-м Тина заработала более 130 миллионов (примерно 178 000 евро).
В прошлом декабре в Сети разгорелся настоящий скандал, когда поклонники узнали, что Тина Канделаки переписала на сына Леонтия квартиру в элитном районе Москвы стоимостью в 100 миллионов рублей (137 000 евро). Продюсер прокомментировала ситуацию, отметив, что почти 30 лет работает на телевидении, поэтому может позволить себе приобрести жилье, шубу и другие предметы роскоши. «У меня хорошие контракты с разными брендами, я стала продюсером, вела программу, которая удостоилась «ТЭФИ», перешла на работу в собственный бизнес, вернулась на телевидение, являюсь совладелицей ресторана. Косметика, выпускаемая моим брендом, также обогащает», — делилась Тина.
Кроме того, супруг телезвезды также не жалуется на низкий заработок. Василий Бровко является директором по особым поручениям в компании «Ростех». Государственная корпорация ежегодно отчитывается о доходах сотрудников и недавно опубликовала сведения об имуществе и зарплате семьи Бровко.
По документам, доход Василия оказался почти в пять раз меньше, чем у супруги, составив 28,7 миллионов рублей (39 300 евро). Тина заработала за год 132,7 миллиона (178 000 евро), которые официально задекларировала.