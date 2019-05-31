Напиток богов: помогает ли зеленый чай похудеть?

Сам по себе он не сжигает лишние килограммы, а помогает двигаться в нужном направлении и немного ускоряет похудение. Если говорить о конкретных цифрах,то любители зеленого чая в среднем теряли на 600 граммов больше, чем те, кто пил воду.

Другое исследование показало, что те, кто правильно питался и занимался спортом три часа в неделю, а также принимал напиток с полезными компонентами зеленого чая — катехинами, потеряли больше абдоминального жира (область живота), чем те, кто катехины не получал.

Почему это может сработать?

Вероятно, катехины мешают перевариванию и откладыванию в организме углеводов, считают ученые. Кроме того, зеленый чай оказывает влияние на микрофлору кишечника, и эти изменения помогают терять вес.

Но зеленый чай знаменит не только этим эффектом. Есть данные о том, что он помогает в профилактике некоторых видов рака, полезен для сердца и иммунитета.