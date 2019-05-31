Брат участницы «Голос. Дети» написал заявление в полицию на Алсу и ее мужа

«Доверитель поручил мне обратиться в отдел полиции с заявлением в отношении певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова по ст.184 УК РФ. Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив «Первый канал», Абрамовы не купят общественное мнение», - цитирует правозащитника Mkset.

Фото: Mkset

В заявлении Валеев выражает несогласие с результатами голосования шоу «Голос.Дети», прошедшего в конце апреля. Он подчеркнул, что ранее в конкурсе участвовала его двоюродная сестра Рушана Валиева, поэтому он знаком с правилами конкурса.

Напомним, что «Первый» отменил результаты голосования после скандала с накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой. 24 мая в эфир вышел спецвыпуск проекта, в котором «победили все финалисты».

На этом фоне Микелла Абрамова и еще один участник финала детского «Голоса» Ержан Максим, которому пророчили победу на проекте, дуэтом спели композицию «Это любовь» на концерте «Детской новой волны» в Крыму.

Песню написали специально для них, а сами юные певцы заявили, что очень подружились и постоянно общаются.