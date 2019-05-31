Ученые: в сале больше пользы, чем в оливковом масле
Сколько лет диетологи и врачи нас убеждали, что растительные масла полезнее животных жиров. Оказалось, как пишет Medmafia, это совсем не так!
Ученые сделали поразительное открытие — свиное сало не только можно, но и нужно включать в рацион, особенно в холодную пору года. Более того, по утверждению экспертов, для организма оно намного полезнее, чем разрекламированное оливковое масло.
А те предубеждения, которые стойко внедрились в наше сознание, полностью не имеют под собой основания. Так ли вредно сало?
Миф 1. Это чистый жир
Правда. Но натуральный, не ГМО, полностью усваивается и превращается в энергию, а не в сантиметры на талии. Да и сколько того сала можно съесть за раз?
Миф 2. Это сплошной холестерин
Неправда. Холестерин есть в сале, но его не так уж много (в диетическом мясе больше). Для примера: говяжья печень содержит до 400 мг, а сало — не больше 100 мг. А ведь без холестерина жить невозможно — благодаря ему образуются клетки крови, он входит в состав клеточных мембран.
Миф 3. От сала лишний вес
Нет. Хотя калорийность сала достаточно высокая — 770 ккал на 100 граммов, но больше вы и не съедите, зато чувство сытости останется надолго, так как это так называемая «длинная калорийность» — главный поставщик энергии. Суточная норма сала — до 80 г.
Миф 4. Сало и хлеб несовместимы
Неправда! Ломтик сала с ржаным хлебом — отличный перекус. А если с чесноком, то и профилактика многих заболеваний.
Миф 5. На сале нельзя готовить, особенно жарить
Неправда! Ученые английского Университета Де Монтфорта утверждают, что при вытапливании сала никогда не образуются вещества-канцерогены, вызывающие рак. А вот при нагревании всех видов растительных масел — это происходит.
И напоследок. А вы знаете, что свежее или соленое сало в сочетании с овощами входит в состав многих диет? Американские диетологи буквально заставляют своих пациентов включать этот продукт в рацион.