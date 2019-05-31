Ученые: в сале больше пользы, чем в оливковом масле

Ученые сделали поразительное открытие — свиное сало не только можно, но и нужно включать в рацион, особенно в холодную пору года. Более того, по утверждению экспертов, для организма оно намного полезнее, чем разрекламированное оливковое масло.

А те предубеждения, которые стойко внедрились в наше сознание, полностью не имеют под собой основания. Так ли вредно сало?

Миф 1. Это чистый жир

Правда. Но натуральный, не ГМО, полностью усваивается и превращается в энергию, а не в сантиметры на талии. Да и сколько того сала можно съесть за раз?

Миф 2. Это сплошной холестерин

Неправда. Холестерин есть в сале, но его не так уж много (в диетическом мясе больше). Для примера: говяжья печень содержит до 400 мг, а сало — не больше 100 мг. А ведь без холестерина жить невозможно — благодаря ему образуются клетки крови, он входит в состав клеточных мембран.

Миф 3. От сала лишний вес

Нет. Хотя калорийность сала достаточно высокая — 770 ккал на 100 граммов, но больше вы и не съедите, зато чувство сытости останется надолго, так как это так называемая «длинная калорийность» — главный поставщик энергии. Суточная норма сала — до 80 г.

Миф 4. Сало и хлеб несовместимы

Неправда! Ломтик сала с ржаным хлебом — отличный перекус. А если с чесноком, то и профилактика многих заболеваний.

Миф 5. На сале нельзя готовить, особенно жарить

Неправда! Ученые английского Университета Де Монтфорта утверждают, что при вытапливании сала никогда не образуются вещества-канцерогены, вызывающие рак. А вот при нагревании всех видов растительных масел — это происходит.