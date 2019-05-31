Александр Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — приводит заявление Друзя международная ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

Бер потребовал, чтобы Друзя сняли с поста вице-президента международной ассоциации клубов, однако его заявление было отклонено.

Несмотря на извинения, Александра не допустили до летней серии игр «Что? Где? Когда?». В это воскресенье на Первом канале против телезрителей будет играть команда Виктора Сиднева. Друзя в ней заменила Инна Семенова из бывшей команды Ровшана Аскерова.

Скандал с участием Александра Друзя разразился в феврале. Илья Бер обвинил магистра «Что? Где? Когда?» в мошенничестве. Он рассказал, что в прошлом году знаток попросил помочь ему выиграть три миллиона рублей (41 000 евро) на шоу «Кто хочет стать миллионером?». В благодарность Александр якобы пообещал поделиться с Ильей выигранными деньгами.

В ответ на обвинения Друзь заявил, что именно Бер предложил ему сделку. По словам знатока, он решил подыграть, чтобы узнать, насколько далеко тот может зайти, а затем рассказать обо всем руководству передачи.