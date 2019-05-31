Дима Билан не может справиться с ночными кошмарами

Порой певец забывает во сне слова собственных песен прямо во время выступления, пишет Teleprogramma.pro.
Певец Дима Билан в Instagram признался, что порой по ночам его мучают кошмары и он не может ничего с этим поделать. По словам исполнителя, который в 2008 году победил на Евровидении, он не понимает, почему должен терпеть бессоницу. Свое состояние он назвал «персональным кошмаром».
Нет уж почему только я должен это терпеть , давай вместе поживем в этом «персональном арт. Кошмаре»😅 и это ещё цветочки , однажды перед репетицией шоу в питере я проснулся от собственного крика -« эй !!!!» по идее дальше должен был следовать текст -«иди смело против правил !» ! Но даже это цветочки )) однажды проснулся на спине , открыл глаза а перед ними нога под 90% поднята вверх 🦵 👆🏾- это что вообще такое ??? 😂😂😱 а вы лунатизмом страдали ли когда ?) как он выглядел ? И расскажите о ваших самых странных снах , интересно же ))) #билан #димабилан
Музыкант вспомнил, как однажды в Санкт-Петербурге он проснулся перед репетицией от собственного крика. В другой раз исполнитель проснулся и с удивлением увидел собственную ногу, поднятую под углом 90 градусов.
«Что это вообще такое? А вы лунатизмом страдали когда-нибудь?» — спросил певец своих подписчиков и попросил рассказать ему о самых страшных снах. В размещенной видеозаписи он заявил: «Нет, друзья, этот кошмар не закончится никогда. Когда мне перестанет сниться, что я забыл текст на собственном шоу? Прямо как затык какой-то. Просто персональный ужас», — заявил музыкант.
Отметим, что Диму Билана в последнее время беспокоили проблемы со здоровьем. Между тем на днях он заявил, что жизнь — непредсказуемая штука.