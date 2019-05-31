Ольга Бузова вернет куртку за 4 000 евро

По словам телеведущей и певицы, она работает круглосуточно и может себе позволить пообедать как в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане. Ольга подчеркнула, что в ее гардеробе есть вещи известных брендов, однако она не стесняется носить одежду из масс-маркета.

«Я ношу вещи из Zara и Bershka, и не стесняюсь этого! Но также в моем гардеробе есть и вещи из Модных домов. Люкс — это не те люди, которые вышли удачно замуж и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты. Люкс — это намного больше! Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того, что на нем не Versace, а H&M. Я обожаю и Versace, и H&M, Gucci и Zara», — заверила Бузова.

В заключение звезда «Дома-2» написала, что сейчас она может позволить себе многое, но так было не всегда, поэтому она знает цену деньгам. «Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам, и были времена, когда мне нечего было есть. И мыла полы за 50 рублей перед универом! Но это не значит, что меня можно было этим унижать», — высказалась Ольга