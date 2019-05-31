Ольга Бузова вернет куртку за 4 000 евро
33-летняя Ольга Бузова ответила креативному директору Модного дома Balenciaga, который пожаловался на нее Ксении Собчак. Ведущая «Дома-2» заявила, что готова отказаться от одежды этого бренда, пишет Cosmo.
Последний выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» спровоцировал скандал. Ксения столкнула дам из высшего света с популярными в соцсетях девушками. В ходе дискуссии они затронули тему люкса и брендов. Ведущая якобы невзначай сказала, что один модный дом попросил ее передать Ольге Бузовой, чтобы та больше не носила одежду его бренда.
Бузова отреагировала на этот вызов. Ольга предположила, что речь шла о грузинском дизайнере и креативном директоре модного дома Balenciaga Демне Гвасалия. Певица отметила, что он повел себя не по-мужски.
По словам телеведущей и певицы, она работает круглосуточно и может себе позволить пообедать как в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане. Ольга подчеркнула, что в ее гардеробе есть вещи известных брендов, однако она не стесняется носить одежду из масс-маркета.
«Я ношу вещи из Zara и Bershka, и не стесняюсь этого! Но также в моем гардеробе есть и вещи из Модных домов. Люкс — это не те люди, которые вышли удачно замуж и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты. Люкс — это намного больше! Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того, что на нем не Versace, а H&M. Я обожаю и Versace, и H&M, Gucci и Zara», — заверила Бузова.
В заключение звезда «Дома-2» написала, что сейчас она может позволить себе многое, но так было не всегда, поэтому она знает цену деньгам. «Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам, и были времена, когда мне нечего было есть. И мыла полы за 50 рублей перед универом! Но это не значит, что меня можно было этим унижать», — высказалась Ольга