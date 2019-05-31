Сморите, как выглядела Эвелина Хромченко в 17 лет

Эвелина Хромченко опубликовала фотографию в Instagram, где ей всего 17 лет. Фолловеры телеведущей были в восторге от нежного образа юной Эвелины. Кроме этого Хромченко дала ценные рекомендации по выбору наряда для выпускниц. К примеру, она посоветовала не использовать в своем образе массивные украшения, а лучше надеть на себя что-то легкое и едва заметное. В идеале — с цветочными мотивами.

«На фото — семнадцатилетняя я. Если бы сегодня у меня была дочь-выпускница, я бы сейчас выбирала ей подарок. Сегодня неактуальны парюры, то есть готовые комплекты украшений, поэтому я бы в итоге выбрала хорошенькое колечко на память об окончании школы», — написала она.

Поклонники с благодарностью отнеслись к советам Эвелины и, отметили естественную красоту 17-летней Хромченко.

Эвелина Хромченко в юности ФОТО: Instagram

«Я сначала не узнала вас! На фотографии- озорная девчонка! Вы стали еще красивее!»

«Твою энергию видно и в 17! Согласна с выбором украшения!»