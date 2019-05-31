Пт, 31.05.2019
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  • СМИ: Американскому певцу R Kelly предъявили новые обвинения в насилии

СМИ: Американскому певцу R Kelly предъявили новые обвинения в насилии

R&B staar R. Kelly 2019.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Как уточняется, против артиста выдвинули уже 21 обвинение этого характера. Суд состоится на следующей неделе, пишет Лайф.

Окружная прокуратура предъявила 11 новых обвинений в преступлениях сексуального характера в отношении американского певца R Kelly, пишет Chicago Tribune.

По предварительным данным, четыре обвинения из числа новых относятся к сексуальному насилию при отягчающих обстоятельствах и могут обернуться тридцатью годами лишения свободы.

Еще по трем статьям R Kelly обвиняют в сексуальном насилии против несовершеннолетних, упоминавшихся в прошлых обвинениях, однако певец и его защита по-прежнему все отрицают.

Напомним, в конце февраля певцу предъявили обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти статьям. В обвинении фигурировали четыре жертвы, при этом трое из них были несовершеннолетними.

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