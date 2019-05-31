Лариса Гузеева: «Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Он бил меня»

В 25 лет Лариса Гузеева стала всеобщей любимицей. Сыгравшая роковую красавицу в «Жестоком романсе» актриса казалась счастливой и успешной. Однако вне экрана звезда переживала непростой период. Первый муж Ларисы страдал от наркотической зависимости. Актриса пыталась помочь ему побороть пагубное пристрастие, но даже не заметила, как сама стала уединяться с бутылкой.

В те годы Гузеева совершенно потеряла контроль над собой. О темном прошлом телеведущая откровенно рассказала в программе «Давай поженимся!». Героиней эфира стала 34-летняя Наталья, которая боролась с алкоголизмом. История женщины заставила Гузееву вспомнить свой непростой жизненный эпизод. «Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке. Я в этом жила!», — заявила телеведущая.

Лариса Андреевна постаралась объяснить Наталье, как переосмыслить свою жизнь и начать ее с чистого листа. Звезда призналась, до какой степени была близка к самоуничтожению. Она также рассказала о жестокости первого избранника.

«Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил. Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей», — делилась Гузеева.

В один момент актриса решила, что должна собрать волю в кулак и выйти из замкнутого круга. «До этого мы дрались, а потом мирились. Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним. Я сказала: «Господи, если выживу — уйду. Я пошла, вылечилась и сказала: «Больше так жить не буду», — призналась Гузеева.

Впрочем, с зависимостью Лариса справилась не сразу. Срывы случались и во втором браке — с актером Кахой Толордава. «Знаете, как я выпивала с грузинским мужем? Он знал, что мне пить нельзя. Я ставила бутылочку пива или сухого вина — у меня было понатырено везде, выпивала три глотка и куда-нибудь убегала. Приходила никакая, и он говорил: «Лара, тебе нельзя пить. Ты выпила три глотка вина, а уже пьяная», — поделилась артистка.