Сб, 1.06.2019
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  • Галерея: в Таллинне красотки в бикини сражались за титул Miss Kevad. Кто победил?

Галерея: в Таллинне красотки в бикини сражались за титул Miss Kevad. Кто победил?

Уже в пятый раз в Таллинне прошел конкурс красоты и талантов среди красавиц - Miss Kevad 2019. В этом году в финале оказались девять самых смелых и сильных участниц. 

Диана, Илона, Кристина, Анастасия, Мария, Валерия, Александра, Элина и Елизавета - все они больше часа дарили публике эмоции, демонстрируя шикарные наряды, женскую красоту и таланты. 

Пять туров пролетели незаметно! Приветствие, конкурс национальных костюмов, конкурс бикини, конкурс талантов и вечерних нарядов. Всё это гости и члены жюри смогли разглядеть более чем внимательно. 

Победительницей конкурса и обладательницей титула Miss Kevad 2019 стала Илона Станицки. 

Первая вице-мисс: Александра Долль;

Вторая вице-мисс: Анастасия Ромашко. 

Смотрите галерею с конкурса красоты! 

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