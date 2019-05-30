Галерея: вы даже не догадаетесь, в какое красивое место на день переехал офис портала Limon

На этой неделе офис портала Limon каждый день в новом месте. В четверг мы работали в невероятно уютном кафе-ресторане Ragu в центре Таллинна. Каждый мог прийти и поздравить сотрудников редакции с днем рождения портала и выиграть шикарные призы.