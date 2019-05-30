Галерея: вы даже не догадаетесь, в какое красивое место на день переехал офис портала Limon

На этой неделе офис портала Limon каждый день в новом месте. В четверг мы работали в невероятно уютном кафе-ресторане Ragu в центре Таллинна. Каждый мог прийти и поздравить сотрудников редакции с днем рождения портала и выиграть шикарные призы.
В этот раз билеты на концерт Макса Барских, Artik&Asti, попсокеты с логотипом Limon и освежители для машины разлетелись как горячие пирожки. Кроме того, 5 самых быстрых гостей нашего праздника смогли насладиться вкуснейшим салатом «Цезарь» с креветками и невероятно вкусными сырниками.
В пятницу, 31 мая, встречаемся с читателями в магазине Maxima XXX в Хааберсти. Время встречи - 13:00. Ожидаются шикарные призы и отличное настроение.
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