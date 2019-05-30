В эту пятницу в Maxima XXX каждый сможет выиграть подарочную корзину с продуктами и денежные призы!
Продолжается празднование дня рождения самого популярного русского развлекательного портала в Эстонии - Limon.ee. 2 июня нам исполняется 8 лет. А всю эту рабочую неделю мы решили провести вместе с нашими читателями и поклонниками. Мы очень хотим ближе познакомиться с вами.
В пятницу, 31 мая, провожаем весну 2019 года и встречаем лето, а также торжественно завершаем нашу праздничную неделю. Ждем абсолютно всех в магазине Maxima XXX в Хааберсти (Эхитаяте-теэ, 148). Кстати, в Maxima мы отмечаем наш совместный день рождения - на этой неделе сети магазинов исполнилось 15 лет. Порталу Limon - в воскресенье исполнится 8 лет.
Мы будем встречать гостей с подарками и шариками.
Среди всех участников нашей лимонной лотереи будут разыграны фантастические призы:
- Подарочная корзина от магазина Maxima, чтобы вы смогли отметить наш день рождения на выходных;
- 5 подарочных карт по 10 евро;
- Билеты на молодежный фестиваль MJ Young Fest, где хедлайнер вечера - певица Maruv;
- Фирменные попсокеты в машину с логотипом Limon, а также освежители в машину с ароматом лимона.
Встречаемся 31 мая около 13:00 в магазине Maxima XXX в Хааберсти!