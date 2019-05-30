В эту пятницу в Maxima XXX каждый сможет выиграть подарочную корзину с продуктами и денежные призы!

В пятницу, 31 мая, провожаем весну 2019 года и встречаем лето, а также торжественно завершаем нашу праздничную неделю. Ждем абсолютно всех в магазине Maxima XXX в Хааберсти (Эхитаяте-теэ, 148). Кстати, в Maxima мы отмечаем наш совместный день рождения - на этой неделе сети магазинов исполнилось 15 лет. Порталу Limon - в воскресенье исполнится 8 лет.