Чт, 30.05.2019
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  • Limon
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  • В эту пятницу в Maxima XXX каждый сможет выиграть подарочную корзину с продуктами и денежные призы!

В эту пятницу в Maxima XXX каждый сможет выиграть подарочную корзину с продуктами и денежные призы!
Limon.ee - 8 лет в Эстонии!

Maxima

ФОТО: Промо

Продолжается празднование дня рождения самого популярного русского развлекательного портала в Эстонии - Limon.ee. 2 июня нам исполняется 8 лет. А всю эту рабочую неделю мы решили провести вместе с нашими читателями и поклонниками. Мы очень хотим ближе познакомиться с вами. 

В пятницу, 31 мая, провожаем весну 2019 года и встречаем лето, а также торжественно завершаем нашу праздничную неделю. Ждем абсолютно всех в магазине Maxima XXX в Хааберсти (Эхитаяте-теэ, 148). Кстати, в Maxima мы отмечаем наш совместный день рождения - на этой неделе сети магазинов исполнилось 15 лет. Порталу Limon - в воскресенье исполнится 8 лет. 

Мы будем встречать гостей с подарками и шариками. 

Среди всех участников нашей лимонной лотереи будут разыграны фантастические призы:

  • Подарочная корзина от магазина Maxima, чтобы вы смогли отметить наш день рождения на выходных;
  • 5 подарочных карт по 10 евро;
  • Билеты на молодежный фестиваль MJ Young Fest, где хедлайнер вечера - певица Maruv; 
  • Фирменные попсокеты в машину с логотипом Limon, а также освежители в машину с ароматом лимона.

Встречаемся 31 мая около 13:00 в магазине Maxima XXX в Хааберсти!  

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