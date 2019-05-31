С кем встречаются дочери звезд шоу «Давай поженимся!»

О своих кавалерах наследницы Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой предпочитали долгое время молчать. Мол, счастье любит тишину. Однако, как любой девочке, им порой хочется похвастаться отношениями перед подружками. Первой завесу тайны приоткрыла Ксения Сябитова. Недавно девушка опубликовала фото, где страстно целует незнакомца в Париже. Снимок она подписала интригующе: «Жизнь удалась! Всем спасибо за внимание, расходимся». «СтарХит» расспросил дочку телеведущей о новом возлюбленном.

«Его зовут Максим, — рассказывает «СтарХиту» Ксения. — Познакомились мы больше года назад в кальянной — праздновали 23 февраля с общим другом. Чем понравился? Да он же красавчик! Брутальный, с бородой и еще умный! Не зря работает инженером-технологом. Вернулись на днях из Франции, посетили Диснейленд. Поездка безумно понравилась. Я семь лет мучила маму: мол, были в Париже, а туда не съездили. Теперь наконец-то перестану ее доставать, гештальт закрыт...»

Роза Сябитова с дочерью Ксенией. ФОТО: vk.com/Roza Syabitova

Сейчас Ксению поклонники расспрашивают: «А когда свадьба?» Однако девушка в загс не спешит. Четыре года назад она развелась с юристом Андреем Снетковым и тяжело пережила расставание. Тогда на торжестве настояла Роза: мол, у пары отношения серьезные, зачем тянуть? Сейчас же все по-другому...

Ксения Сябитова ФОТО: Instagram

«Мне 27 лет, вся жизнь впереди, — продолжает Ксюша. — Надо о маме заботиться, успею еще поставить печать в паспорте. Знакомство с родителями прошло хорошо, Максим совсем не нервничал. Он простой сибирский парень, такого мало чем испугаешь».

Телесваха довольна избранником дочери. «Уважаю любой их выбор, — делится ведущая. — Сын с дочкой знают: будущие невестка и зять также станут моими детьми. Внимания будет даже больше — надо заслужить их любовь. Главное, чтобы Ксюшу и Дениса не покидало счастье в семье».

Зато на свадьбу намекает дочь Гузеевой. Недавно Ольга продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. В комментариях к посту девушка заявила: «Красивая и дерзкая невеста».

Лариса Гузеева с дочерью ФОТО: Instagram