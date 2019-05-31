Федосееву-Шукшину позвали замуж в присутствии Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина, Бари Алибасов и Аркадий Инин ФОТО: Instagram

Свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной стала одним из самых обсуждаемых событий российского шоу-бизнеса в 2018 году. Однако меньше года спустя над браком актрисы и продюсера нависла угроза: Федосеевой-Шукшиной сделали предложение прямо на глазах у Алибасова.

Неоднозначным событием на своей странице в Instagram поделился Алибасов. Он опубликовал фотографию, на которой он сам с растерянным выражением лица смотрит на то, как актер и писатель Аркадий Инин стоит за спиной Федосеевой-Шукшиной, положив ей руки на плечи.

«Не ожидал, что писатель Аркадий Инин будет флиртовать с моей женой и беззастенчиво предлагать ей более перспективное будущее в моем присутствии», — отметил Алибасов в описании фото.