Сын Романа Абрамовича изменился до неузнаваемости

Наследники 52-летнего олигарха редко появляются на публике, да и в скандалах они никогда не были замечены. И все же сын миллиардера Аркадий не смог пропустить важное для семьи событие — финал Лиги Европы, в котором участвовала футбольная команда «Челси».

Вместе с отцом и миллиардером Александром Чигиринским он посетил стадион в Баку, где наблюдал за победой любимого клуба. Многие поклонники обратили внимание на то, что сын Абрамовича сильно изменился — 25-летний парень отрастил бороду, из-за чего стал выглядеть более мужественно. Также, по мнению фанатов, наследник бизнесмена находится в прекрасной физической форме и регулярно посещает фитнес-зал.

Ранее Аркадия неоднократно называли одним из самых завидных женихов мира. Он получил отличное образование в США и практически сразу после выпуска из университета начал заниматься бизнесом. Еще в 2015 году он числился владельцем 40% акций компании Zoltav, которая занималась нефтедобычей, и сейчас сын олигарха продолжает развивать прибыльное предприятие.

Аркадий является старшим сыном Романа Абрамовича. После развода родителей он сохранил хорошие отношения с отцом и часто гостил в его особняке в Великобритании. При этом наследник олигарха предпочитает вести спокойный образ жизни и редко общается с другими представителями «золотой молодежи».

Напомним, у Романа Абрамовича есть пятеро детей от второго брака с Ириной Маландиной и двое от союза с Дарьей Жуковой. Бизнесмен всегда поддерживал связь со всеми наследниками, заботясь о том, чтобы они получили хорошее образование и достойное воспитание. После третьего развода миллиардер предпочитает не афишировать личную жизнь.