Сын Романа Абрамовича изменился до неузнаваемости

Роман Абрамович и его сын Аркадий прилетели в Баку, чтобы посетить финал Лиги Европы, победу в котором одержал английский клуб «Челси». Многие поклонники обратили внимание на то, что наследник олигарха очень возмужал, пишет Стархит.
Наследники 52-летнего олигарха редко появляются на публике, да и в скандалах они никогда не были замечены. И все же сын миллиардера Аркадий не смог пропустить важное для семьи событие — финал Лиги Европы, в котором участвовала футбольная команда «Челси».
Вместе с отцом и миллиардером Александром Чигиринским он посетил стадион в Баку, где наблюдал за победой любимого клуба. Многие поклонники обратили внимание на то, что сын Абрамовича сильно изменился — 25-летний парень отрастил бороду, из-за чего стал выглядеть более мужественно. Также, по мнению фанатов, наследник бизнесмена находится в прекрасной физической форме и регулярно посещает фитнес-зал.
Ранее Аркадия неоднократно называли одним из самых завидных женихов мира. Он получил отличное образование в США и практически сразу после выпуска из университета начал заниматься бизнесом. Еще в 2015 году он числился владельцем 40% акций компании Zoltav, которая занималась нефтедобычей, и сейчас сын олигарха продолжает развивать прибыльное предприятие.
Аркадий является старшим сыном Романа Абрамовича. После развода родителей он сохранил хорошие отношения с отцом и часто гостил в его особняке в Великобритании. При этом наследник олигарха предпочитает вести спокойный образ жизни и редко общается с другими представителями «золотой молодежи».
Напомним, у Романа Абрамовича есть пятеро детей от второго брака с Ириной Маландиной и двое от союза с Дарьей Жуковой. Бизнесмен всегда поддерживал связь со всеми наследниками, заботясь о том, чтобы они получили хорошее образование и достойное воспитание. После третьего развода миллиардер предпочитает не афишировать личную жизнь.
О романах его старшего сына Аркадия также практически ничего неизвестно: ранее он встречался с дочерью ресторатора Аркадия Новикова Александрой. Отношения представителей двух влиятельных кланов продлились около года, после чего влюбленные решили расстаться. Сейчас поклонники не знают, занято ли сердце завидного жениха, но они не сомневаются, что наследник миллиардного состояния пользуется популярностью у девушек.