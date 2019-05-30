Чт, 30.05.2019
Фото: на собачьей площадке в Ласнамяэ творился ад. Но тут вмешался портал Limon СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Куда в таком возрасте!» Любовь Успенская оголила ноги ради фанатов.

«Куда в таком возрасте!» Любовь Успенская оголила ноги ради фанатов.
Вопрос спорный

Любовь Успенская

ФОТО: скриншот

В сети обсуждают два новых снимка из Instagram Любови Успенской. 65-летняя певица поблагодарила своих фанатов за концерт в Красногорске и выложила довольно откровенные фото, рассказывает Пятый канал.

Артистка сидит в белом кресле, закинув ногу на ногу и оголяя таким образом бедра.

Любовь УспенскаяЛюбовь Успенская.Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники условно разделились на три лагеря: первые восхищаются Любовью Успенской и поражаются, как ей удается сохранять красоту в таком возрасте.

«Богиня!»

«Вот это ноги! Шикардос!»

Вторая группа выступает с точки зрения морали: дескать, негоже известной на всю Россию певице выкладывать такие снимки в 65 лет.

«Не по возрасту, нелепо!»

«Будьте скромнее».

Третьи уверены: Любовь Успенская увлеклась ретушью и женщина на фото имеет мало общего с реальностью.

«Фотошоп отличный»;

«А почему лицо восковое? Перебрали с ретушью?»

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ