«Куда в таком возрасте!» Любовь Успенская оголила ноги ради фанатов.

Артистка сидит в белом кресле, закинув ногу на ногу и оголяя таким образом бедра.

Любовь Успенская. Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники условно разделились на три лагеря: первые восхищаются Любовью Успенской и поражаются, как ей удается сохранять красоту в таком возрасте.

«Богиня!»

«Вот это ноги! Шикардос!»

Вторая группа выступает с точки зрения морали: дескать, негоже известной на всю Россию певице выкладывать такие снимки в 65 лет.

«Не по возрасту, нелепо!»

«Будьте скромнее».

Третьи уверены: Любовь Успенская увлеклась ретушью и женщина на фото имеет мало общего с реальностью.

«Фотошоп отличный»;