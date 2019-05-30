Русская еда, которая шокирует иностранцев

Ржаной хлеб

Далеко не все страны едят хлеб в таких количествах. Чаще готовят какие-либо лепешки или пшеничных хлеб. Но в России популярен именно ржаной хлеб, который едят и с супами, и с горячим, и с вареньем на десерт. Люди, которые уезжают жить в другие страны, говорят, что им часто не хватает именно черного хлеба.

Холодец

Далеко не все понимают, почему в России так популярно желе, которые получается при варке свиных ног. И почему его едят холодным? Большинство стран едят только сладкое желе, поэтому холодец - это самое странное блюдо для приезжающих.

Соленая рыба

Рыба для нас - одно из любимых угощений. Например, селедку с картошкой или «под шубой» очень часто готовят на ужин. Рыбу в соленом, сушеном, копченом виде едят постоянно. Кроме того, существует множество рецептов, включающих рыбные консервы. Иностранцам непонятно, как можно есть рыбу, которая не была полностью приготовлена, а только засолена или высушена.

Салаты с майонезом