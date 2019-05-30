Русская еда, которая шокирует иностранцев

Для каждой культуры характерны свои обычаи и вкусы, которые могут отличаться от других. Например, существует несколько русских блюд, которые совершенно не понимают иностранцы. Им кажется странным и чудным то, что так любят готовить в России. Конечно, не идет речь о странах, соседствующих с Россией, у которых множество похожих или идентичных блюд, рассказывает Zen.yandex.
Ржаной хлеб
Далеко не все страны едят хлеб в таких количествах. Чаще готовят какие-либо лепешки или пшеничных хлеб. Но в России популярен именно ржаной хлеб, который едят и с супами, и с горячим, и с вареньем на десерт. Люди, которые уезжают жить в другие страны, говорят, что им часто не хватает именно черного хлеба.
Холодец
Далеко не все понимают, почему в России так популярно желе, которые получается при варке свиных ног. И почему его едят холодным? Большинство стран едят только сладкое желе, поэтому холодец - это самое странное блюдо для приезжающих.
Соленая рыба
Рыба для нас - одно из любимых угощений. Например, селедку с картошкой или «под шубой» очень часто готовят на ужин. Рыбу в соленом, сушеном, копченом виде едят постоянно. Кроме того, существует множество рецептов, включающих рыбные консервы. Иностранцам непонятно, как можно есть рыбу, которая не была полностью приготовлена, а только засолена или высушена.
Салаты с майонезом
Для многих иностранцев салат - это свежие овощи, зелень и масло. Его считают легкой диетической пищей. Но русские салаты чаще всего очень сытные и содержат много майонеза. Кроме того, существует много салатов с консервированной рыбой. Например, «Мимоза» или «Сельдь под шубой». Такое сочетание удивляет своим сочетанием вкусов и калорийностью.