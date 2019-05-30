День защиты детей в Таллинне: где какие мероприятия будут проходить, скорее смотрите!

В Таллиннском зоопарке пройдут различные занятия, а билет будет стоить всего 2 евро. Дошкольники вместе с купившим билет взрослым в этот день смогут посетить зоопарк бесплатно. Дополнительная информация.

В программе Дней Старого города впервые - благотворительный Июньский забег Rimi. Пятикилометровую дистанцию можно будет преодолеть бегом или шагом, старт будет дан в 10 часов. Взносы за участие в Июньском забеге будут направлены в Таллиннский фонд детской больницы для организации летнего лагеря для детей, страдающих от лишнего веса. Информация: http://www.juunijooks.ee/.

В 13 часов у скульптуры трубочиста начнется традиционное шествие трубочистов, которые будут по пути на Ратушную площадь раздавать детям конфеты и воздушные шары.

В Хааберсти в этот день состоится дружеский забег по новой тропе здоровья в Ыйсмяэ. Соревнование начнется в 11 часов, сбор на парковке по адресу Вана-Раннамыйза теэ, 8. Дополнительная информация о мероприятиях в этом районе.

В Мустамяэ в парке Мянни 1 и 2 июня пройдет семейный фестиваль, во время которого можно будет поиграть в игры, поучаствовать в соревнованиях, попрыгать на батутах и многое другое.

В Пыхья-Таллинне мероприятия пройдут в Летной гавани с 12 до 16 часов. В программе выступления юных певцов и танцоров, трюкачей и даже полицейских собак. Дополнительная информация.

В сотрудничестве с Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта Эстонский молодежный союз обучения парусному спорту “STA Estonia” проведет 1 и 2 июня бесплатные учебные поездки под парусом для школьников от 12 до 18 лет. Поездки пройдут в Летной гавани, дополнительная информация и регистрация.

Из Летной гавани к реке Пирита можно будет прокатиться на морском такси, для детей будет действовать бесплатный билет.

Множество мероприятий пройдет и на Таллиннском ипподроме: катание на пони и лошадях, экскурсии, викторины, батуты и угощения.