Ей точно 49? Наоми Кэмпбелл покорила безупречным видом во время нового выхода

Вечером 28 мая большинство звездных модниц собрались в Капитолийском музее Рима. Там прошел показ круизной коллекции Gucci 2020. Внимание фотографов традиционно привлек не только эффектный показ, но и первый ряд, где сидели селебрити. Так, среди знаменитостей, посетивших модное шоу, были замечены Сальма Хайек, рэпер Asap Rocky, Сирша Ронан, Наоми Кэмпбелл.

Последнняя, кстати, особенно выделялась на фоне других звезд. Для появления на показе 47-летняя Наоми выбрала роскошный образ - черно-золотое платье с драпировкой и глубоким декольте. Поразил поклонников и сияющий вид модели. По их мнению, с каждым годом Кэмпбелл выглядит только моложе!