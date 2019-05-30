Страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни

Кристина Асмус ФОТО: Instagram

Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото из Дубайского пустынного заповедника. В подписи она призналась подписчикам, что ее мучает похмелье. При этом виноватыми в утреннем недомогании супруга Гарика Харламова назвала своих поклонников, которые отговорили ее стричься под каре. Расстроившись, звезда выпила пива и не стала укорачивать волосы.

«Так, у меня легкое похмелье. Напилась вчера пива из-за наличия „нет“ в предыдущем посте. Так что ловите фоточку из Дубайской пустыни. Сушняк, все дела», — подписала актриса свое фото в Instagram.

Пост о своем желании сделать короткую стрижку Асмус опубликовала 28 мая, предусмотрительно поинтересовавшись у подписчиков, что они об этом думают.