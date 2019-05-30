Виталина и Прохор Шаляпин скоро станут родителями

– Насколько я знаю, они сейчас активно работают в этом направлении! – говорит Анна. – Прохор и Виталина пришли к этому решению осознанно. Я тоже очень хочу, чтобы у них был ребенок. Сейчас самый подходящий момент для этого. Виталине уже 40 лет, Прохору – 36. Не понимаю, почему так долго у них нет детей. Ведь с момента их отношений уже прошло достаточно много времени. Они встречаются почти год, а люди рожают детей за девять месяцев! В свое время мы с Прохором тоже думали о дочке: очень хотели ребенка. Он всегда очень осознанно подходил к этому вопросу. Ему хотелось добиться большей популярности, он чувствовал, что еще не реализовался до конца. Ему хотелось славы, он мечтал открыть свой театр народной песни. Прохор всегда боялся, что не будет возможности обеспечивать свое потомство. Но сейчас уже он рассуждает по-другому.

По словам Калашниковой, на Прохора она сейчас не нарадуется. Мол, только с Виталиной он наконец-то обрел настоящее счастье. Анна этому рада и даже не ревнует его к бывшей жене Джигарханяна.

– Мне кажется, что у них очень гармоничная пара! – продолжает певица. – Им интересно друг с другом, они вместе почти двадцать четыре часа. Теперь делают совместные концерты. Я радуюсь, что Прохор наконец-то обрел гармонию в отношениях. Конечно, я его не ревную к Виталине. Если честно, у меня к нему больше материнская любовь осталась. Я очень переживаю за него. Мне так хочется, чтобы он уже наконец остепенился, женился, чтобы у него родились дети. Время же бежит неумолимо. Если Виталина сейчас родит, то, когда ей исполнится 60 лет, их ребенок в институт пойдет. В общем, если не сейчас рожать, то когда?

Калашникова мечтает, чтобы у Шаляпина и Виталины родилась двойня. Теледива даже готова стать крестной будущих детишек и помогать нянчиться с ними, когда родители будут на съемках или на гастролях.