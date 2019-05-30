«Что с ногами?» — поклонники раскритиковали фигуру Наташи Королевой

Эстрадная певица стала гостьей шоу Ивана Урганта, совместное фото с которым появилось на страничке звезды в социальных сетях. Однако не всем поклонникам внешний вид артистки пришелся по вкусу, сообщает Пятый канал.
29 мая, за два дня до своего 46-летия, певица Наташа Королева поучаствовала в программе на российском канале, о чем поспешила поделиться с подписчиками в социальных сетях. Для съемок звезда выбрала светло-розовое платье длиной выше колена, назвав свой наряд «нежным».
Фото набрало более 20 000 лайков. Однако многие подписчики высказались о том, что певице следовало бы скрывать недостатки фигуры.
«Ноги вроде красивые были, что с ногами?»; «Ножки, колени пора уже прикрывать»; «Говорят, возраст выдает шея, по-моему — колени, ноги в общем»; «Реально непонятно что с ногами стало у нее?» — Отметили пользователи.
На вечернем шоу Ивана Урганта Королева рассказала о 17-летнем сыне Архипе. Он увлекается тренировками, «зависает» вместе с отцом в спортзале, интересуется японской культурой. Подросток уже не раз посещал эту восточную страну, причем обычно он едет туда на летние каникулы и живет в местной семье.