Блогер Марьяна Ро рассказала о приставаниях женатого Влада Соколовского

19-летняя Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) призналась, что была одной из девушек,с которой пытался завести роман Влад Соколовский. К тому моменту 27-летний певец уже был женат на Рите Дакоте.

Популярная YouTube-блогер приняла участие в выпуске шоу Насти Ивлеевой «Agentshow». Речь зашла о парах, которые раздражают. Настя сказала, что в свое время ее очень бесили отношения Влада и Риты, потому что они слишком многое делали напоказ. Оказалось, что Ивлееву раздражают звезды, которые часто хвастаются своим возлюбленным в соцсетях.

Марьяна сделала еще более неожиданное признание. Она рассказала, что певец оказывал ей знаки внимания и даже предлагал сделать блинчики. «Он писал мне в директ. Написал сообщение, я прочитала, он удалил и пишет новое, Он тогда уже был женат», — пояснила Рожкова.

Как и многие публичные лица, Марьяна крайне редко отвечает незнакомым и малознакомым людям, которые пишут ей в соцсетях. Поэтому с Соколовским общение также не сложилось. А прошлым летом Ро, как и вся страна, узнала: за время брака Влад успел завести не один десяток романов.