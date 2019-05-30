Чт, 30.05.2019
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Родившая Лопырева вернулась в Россию и похвасталась стройной фигурой
ФОТО!

Виктория Лопырева

ФОТО: Instagram

Виктория Лопырева спустя полгода вернулась из Америки в Россию. Именно в США модель родила первенца.

О том, что Виктория Лопырева появилась в Москве, стало известно после того, как модель опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии и видео, сделанные в центре столицы. В Stories Лопырева выложила несколько роликов, которые записала вблизи Кремля, и сообщила по-английски: "Добро пожаловать домой!" А также продемонстрировала снимок, где позирует в коротком легком платье в красный цветочек.

Как долго пробудет в Москве Виктория, неизвестно. Модель не раз признавалась: она много путешествует не только из-за работы, но и потому, что не любит холод. Рожать первенца она планировала в России, но, удрученная погодой, решила отправиться в более теплую страну.

Напомним, что первенец Лопыревой появился на свет в начале февраля в одном из престижных медицинских центров США. Мальчик получил имя Марк Лионель. Модель предпочитает не показывать малыша, однако периодически публикует фотографии ребенка, предварительно закрывая его лицо смайликами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отцом сына Виктории Лопыревой является бизнесмен Игорь Булатов. Ходили слухи, что ради блондинки он оставил жену с двумя детьми. Одним из первых поздравил модель ее бывший жених Николай Басков. В недавнем интервью он дал понять, что относится к избраннику Виктории Лопыревой с долей недоверия.

Я, наоборот, сказал ей: «Если ты счастлива, то пускай так и будет. Но мужчина, который бросает жену с двумя детьми, – это все-таки опасный пассажир»,

– заметил певец.

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