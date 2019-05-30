Прогноз эстонского астролога: какие знаки Зодиака в июне ждут головокружительные сюрпризы
Практикующий астролог из Таллинна Кристина Иванова составила прогноз на июнь 2019 года для всех знаков Зодиака. По просьбе портала Limon.ее, астролог указала самые удачные даты для каждого.
Овен
До десятых чисел июня у Овнов будет удачное время для любых финансовых операций. Это подходящий месяц для ведения переговоров, поиска новых деловых контактов и недалеких поездок. Дар убедительного красноречия будет вам в помощь! Не удивляйтесь, если в течение этого месяца повышенного внимания потребуют дела семейные и вопросы недвижимости. Звезды намекают на то, чтобы вы больше времени проводили дома с семьей, дабы избежать конфликтных ситуаций.
14 и 20 июня – конфликтные дни.
Удачные дни: 2, 12, 13, 21
Телец
Первая половина месяца для представителей знака Тельца крайне благоприятна. Доводите до совершенства свой имидж, обновляйте гардероб и тратьте деньги с удовольствием! До двадцатых чисел июня у вас будут прекрасные возможности для серьезных заработков и поиска более прибыльного рабочего места. Если у вас есть в планах крупные покупки, начиная от недвижимости до автомобиля, то лучше их совершить до 20 июня. А вот для важных переговоров с помощью социальных сетей и начала обучения этот месяц не слишком удачен.
12 ,23,24 июня – конфликтные дни.
Удачные дни: 2, 3, 11, 21
Близнецы
Дорогие Близнецы, готовьтесь к тому, чтобы быть весь месяц в центре общественного внимания. Начиная с 10 июня и до середины июля, вы будете как никогда энергичны и привлекательны. Ваша деловая активность может стать фундаментом для дальнейшего продвижения по служебной лестнице. У представительниц прекрасного пола обязательно найдется повод блеснуть на светском мероприятии и собрать восхищенные взгляды. Остерегайтесь незапланированных денежных трат, иначе пожалеете о расточительности!
Конфликтный день: 19 июня
Удачные дни: 7, 12, 16
Рак
Первый летний месяц этого года сулит представителям знака Рака небывалую активность. Вполне возможно, что кто-то вас так сильно разозлить, что сподвигнет вашу миролюбивую натуру к радикальным действиям. Для многих Раков основной темой месяца станет борьба за место под солнцем. Чтобы она не оказалась бесполезной, дождитесь двадцатых чисел июня, когда ваш авторитет максимально возрастет. А у некоторых из вас борьба будет с самими собой, что даст желание уединения и глубоких раздумий вплоть до 21 июня. Благоприятно пройдут путешествия в далекие страны.
Удачные дни месяца: 6, 8, 10, 21
Лев
До десятых чисел месяца Львам-карьеристам исключительно везет. Некоторых из вас ожидает приятный сюрприз в виде увеличения заработной платы или повышения в должности. Не пренебрегайте приглашениями на светские мероприятия, там вас ждут перспективные знакомства. Те, из представителей знака Львов, кто планировал скрепить брачными узами свой союз – спешите это сделать до 10 июня! А вот после смело отправляйтесь в заслуженный отпуск с большой и шумной компанией или вдвоем с любимым человеком. Только в приятной суете не забудьте о здоровье, в этом месяце оно может подвести.
Конфликтные дни: 2 и 10 июня
Удачные дни: 12, 22, 27
Дева
Девизом этого месяца для вас станут карьера и путешествия. А некоторым счастливчикам удастся совместить приятное с полезным. Не отказывайтесь от рабочих командировок, сейчас самое подходящее время заработать бонусы перед начальством! Неженатых Дев могут ожидать приятные романтические знакомства за границей либо флирт на курсах по повышению квалификации. В ореоле своего успеха не отсвечивайте слишком ярко, чтобы не дать повод для интриг.
Конфликтный день:19
Удачные дни: 7, 12, 16
Весы
До двадцатых чисел июня - не самый подходящий период в плане выставления амбициозных целей. Есть риск быть неправильно понятыми деловыми партнерами или получить отказ из официальных инстанций. Звезды не рекомендуют принимать важные решения и вступать в долговые обязательства. Отправляйтесь лучше в отпуск с любимым человеком. Благоприятны все дела, связанные с за границей. Если сделаете акцент на личную жизнь, то до 10 июня вас ждут незабываемые романтические моменты и встречи в совершенно неожиданных местах.
9, 10, 23 июня – конфликтные дни.
Удачные дни: 2, 3, 11, 21
Скорпион
В личной жизни Скорпионов весь месяц будут кипеть африканские страсти. Приготовьтесь к бурным ссорам и не менее бурным примирениям. Сильные эмоции и экстремальные отношения– ваша родная стихия, поэтому вам не привыкать к встряскам. Некоторых Скорпионов, в связи с яркими событиями личной и общественной жизни будет прилично штормить, а кто-то может без памяти влюбиться. Дальние поездки лучше в этом месяце отложить.
Конфликтные дни: 18, 19 июня
Удачные дни: 1, 2, 13
Стрелец
Стрельцам стоит проявить активность и энтузиазм в плане налаживания социальных связей. Ваше неповторимое обаяние имеет смысл направить на людей, которые могут повлиять на вашу судьбу. Помощь в устройстве на работу, решение юридических вопросов, шанс устроить личную жизнь – щедрые подарки этого месяца. Не упустите время, когда у вас есть потенциал понравиться практически всем, главное только захотеть и не идти на поводу у своей гордыни и иллюзий.
Конфликтные дни: 10 и 23 июня
Удачные дни: 7, 27
Козерог
Чтобы личная жизнь складывалась удачно, представителям самого амбициозного знака Зодиака придется помалкивать и идти на компромиссы, а это будет совсем непросто. Месяц пройдет гармонично, если Козероги будут заниматься рутинными обязанностями и сместят акцент своего внимания на чужие нужды. Возможно, кто-то попросит вас о помощи. Кроме того, весь июнь полезно заниматься своим здоровьем.
Конфликтные дни: 13 и 19 июня
Удачные дни: 9, 22
Водолей
Водолеев в июне ожидает прилив вдохновения и желание щедро делиться своими симпатиями с окружающими. Любимые, дети и родственники доставят вам массу приятных эмоций, особенно если решите отправиться с ними в путешествие. Кроме того, это удачный период для крупных приобретений, долгосрочных финансовых вложений и головокружительных любовных романов. Будьте готовы к тому, что судьба будет вас искушать, предлагая разные способы обольщения, но только от вас зависит правильный выбор.
Конфликтные дни: 19 июня
Удачные дни: 6, 7 и 26 июня
Рыбы
Дела семейные и дела недвижимости выходят в этом месяце для вас на первый план. Это хорошее время для переезда или начала ремонта. Предметы интерьера, купленные в этом месяце будут долго радовать. Некоторых из вас может ожидать пополнение в семействе или крупное семейное торжество. Для представительниц прекрасной половины Рыб в этот период высок шанс зачатия. А тех, кто находится в любовном поиске, ждут приятные сюрпризы.
Кофликтные дни: 9, 10 и 19 июня
Удачные дни: 13, 15, 16