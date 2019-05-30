Прогноз эстонского астролога: какие знаки Зодиака в июне ждут головокружительные сюрпризы

Овен

До десятых чисел июня у Овнов будет удачное время для любых финансовых операций. Это подходящий месяц для ведения переговоров, поиска новых деловых контактов и недалеких поездок. Дар убедительного красноречия будет вам в помощь! Не удивляйтесь, если в течение этого месяца повышенного внимания потребуют дела семейные и вопросы недвижимости. Звезды намекают на то, чтобы вы больше времени проводили дома с семьей, дабы избежать конфликтных ситуаций.

14 и 20 июня – конфликтные дни.

Удачные дни: 2, 12, 13, 21

Телец

Первая половина месяца для представителей знака Тельца крайне благоприятна. Доводите до совершенства свой имидж, обновляйте гардероб и тратьте деньги с удовольствием! До двадцатых чисел июня у вас будут прекрасные возможности для серьезных заработков и поиска более прибыльного рабочего места. Если у вас есть в планах крупные покупки, начиная от недвижимости до автомобиля, то лучше их совершить до 20 июня. А вот для важных переговоров с помощью социальных сетей и начала обучения этот месяц не слишком удачен.

12 ,23,24 июня – конфликтные дни.

Удачные дни: 2, 3, 11, 21

Близнецы

Дорогие Близнецы, готовьтесь к тому, чтобы быть весь месяц в центре общественного внимания. Начиная с 10 июня и до середины июля, вы будете как никогда энергичны и привлекательны. Ваша деловая активность может стать фундаментом для дальнейшего продвижения по служебной лестнице. У представительниц прекрасного пола обязательно найдется повод блеснуть на светском мероприятии и собрать восхищенные взгляды. Остерегайтесь незапланированных денежных трат, иначе пожалеете о расточительности!

Конфликтный день: 19 июня

Удачные дни: 7, 12, 16

Рак

Первый летний месяц этого года сулит представителям знака Рака небывалую активность. Вполне возможно, что кто-то вас так сильно разозлить, что сподвигнет вашу миролюбивую натуру к радикальным действиям. Для многих Раков основной темой месяца станет борьба за место под солнцем. Чтобы она не оказалась бесполезной, дождитесь двадцатых чисел июня, когда ваш авторитет максимально возрастет. А у некоторых из вас борьба будет с самими собой, что даст желание уединения и глубоких раздумий вплоть до 21 июня. Благоприятно пройдут путешествия в далекие страны.

Удачные дни месяца: 6, 8, 10, 21

Лев

До десятых чисел месяца Львам-карьеристам исключительно везет. Некоторых из вас ожидает приятный сюрприз в виде увеличения заработной платы или повышения в должности. Не пренебрегайте приглашениями на светские мероприятия, там вас ждут перспективные знакомства. Те, из представителей знака Львов, кто планировал скрепить брачными узами свой союз – спешите это сделать до 10 июня! А вот после смело отправляйтесь в заслуженный отпуск с большой и шумной компанией или вдвоем с любимым человеком. Только в приятной суете не забудьте о здоровье, в этом месяце оно может подвести.

Конфликтные дни: 2 и 10 июня

Удачные дни: 12, 22, 27

Дева