Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены. Сейчас Иван Иванович думает о переезде в Дом ветеранов сцены.
Звезда советского кино и любимец публики в преклонном возрасте проявил себя настоящим ловеласом. Мужчина был четырежды женат, причем две последние супруги значительно моложе актера. Самой верной избранницей Краско стала вторая жена — Кира Петрова, которая подарила ему сына Андрея и дочь Юлию. Иван Иванович похоронил супругу в 1997 году. В третьем браке у Краско появились еще наследники: Федор и Иван. Казалось, большая семья — подмога актеру, но тот остался в одиночестве.
Друзья и коллеги забили тревогу — известному артисту негде жить. Его недвижимость находится в распоряжении родственников и бывших жен. Актер лишился загородного дома, дачи и квартиры под Санкт-Петербургом. Единственное, что осталось у легенды кино — баня в селе Вартемяги, которую он приобрел на сбережения.
Ветеран сцены не может поселиться в загородном доме, где когда-то любил слесарничать. «Все лето там пасутся бывшие, нынешние, будущие жены Ивана и их родственники», — сообщил один из соседей Краско.
Дача находится в престижном поселке Керро, а по соседству живет Михаил Боярский. Когда-то в доме царила семейная идиллия, но с кончиной второй супруги — Киры — все изменилось. Теперь недвижимость поделена между детьми Краско, большая часть принадлежит дочери Юлии.
Иван Иванович не смог воспользоваться и наследством своего сына Андрея Краско. После смерти звезды фильма «72 метра» остался просторный особняк близ Санкт-Петербурга. Семья решила продать его и разделить деньги между собой. На свою долю Краско-старший собирался купить комнату в коммуналке, однако его четвертая супруга распорядилась суммой по-своему.
28-летняя Наталья Шевель потратила наследство на поездку в США. Там молодая супруга ни в чем себе не отказывала, жила в дорогом отеле и путешествовала по стране. Новый год же Наталья решила отметить в Венеции, а для выхода в свет требовала от мужа новые наряды.
Сейчас мужчина живет в своей питерской квартире на правах постояльца. После развода Иван Иванович оставил апартаменты 42-летней Наталье Вяль, матери его сыновей. Женщина выделила бывшему мужу самую маленькую комнату, что, очевидно, не устраивает актера.
«Он раздосадован цинизмом бывших жен, которые на всю страну заявляют «квартиру отписал, значит, больше не нужен», а ведь он помог этим голодранкам встать на ноги», — негодуют его коллеги.