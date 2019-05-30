Российской пловчихе посоветовали выйти замуж после фото без лифчика

Спортсменка вместе с подругой Аленой Румянцевой прогулялась по калифорнийскому берегу. Девушки сфотографировались без верхней части купальника. Грудь они прикрыли ананасами.

Пользователи социальной сети оценили фотографии спортсменки. Журналист Дмитрий Губерниев в комментариях написал: «Вот это ананасы». Многие юзеры посчитали, что Ефимовой пора выйти замуж. «Она голодная, выдайте ее замуж», «Жену бы такую —пловчиху с ананасами!», «Красавица, выходи за меня замуж», — писали они.

В данный момент Ефимова готовится к международным соревнованиям «Маре Нострум». Первый этап турнира пройдет в Монако с 8 по 9 июня.