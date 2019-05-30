Волочкова попала в Книгу рекордов России

«Комсомольская правда» уточняет, что рекорд был зафиксирован во время мастер-класса, который Волочкова дала участницам конкурса «Мисс Русское Радио».

На мастер-классе присутствовал главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмен Гиннеса Андрей Лобков. Он принес с собой строительную рулетку и измерил длину размаха ног балерины в поперечном шпагате. Результат составил 225 сантиметров. Лобков вручил Волочковой сертификат и пообещал внести данные в Книгу рекордов России.

После этого балерина обратилась к хейтерам и пообещала и дальше «радовать их своими шпагатами».

Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учёбы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся,

— написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она подчеркнула, что видимая легкость исполнения любого упражнения дается трудом, а не просто так. По мнению Волочковой, «чесать злыми языками» гораздо легче, но попробовать «исправиться и начать жить красиво» стоит.