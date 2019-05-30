Чт, 30.05.2019
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Звезда сериала «Кухня» устроила танцы в нижнем белье
Видео!

Мария Горбань

ФОТО: Instagram

Мария Горбань продолжает соблазнять подписчиков откровенными публикациями, рассказывает Пятый канал.

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань продолжает соблазнять своих подписчиков откровенными публикациями. На своей странице в Instagram знаменитость выложила видеоролик, на котором танцует в нижнем белье перед зеркалом с полотенцем на голове.

«Танцевать — это не про разум, это про чувства…», — озаглавила пост Мария Горбань.

Поклонники актрисы, подписанные на ее аккаунт, в очередной раз отметили восторженными репликами ее соблазнительную фигуру.

«Можно смотреть бесконечно»

«Двигаешься потрясающе»

«Шикарная!»

«Латиносы нервно курят в сторонке!», — пишут юзеры на странице Марии Горбань.

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