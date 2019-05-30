Звезда сериала «Кухня» устроила танцы в нижнем белье
Мария Горбань продолжает соблазнять подписчиков откровенными публикациями, рассказывает Пятый канал.
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань продолжает соблазнять своих подписчиков откровенными публикациями. На своей странице в Instagram знаменитость выложила видеоролик, на котором танцует в нижнем белье перед зеркалом с полотенцем на голове.
«Танцевать — это не про разум, это про чувства…», — озаглавила пост Мария Горбань.
Поклонники актрисы, подписанные на ее аккаунт, в очередной раз отметили восторженными репликами ее соблазнительную фигуру.
«Можно смотреть бесконечно»
«Двигаешься потрясающе»
«Шикарная!»
«Латиносы нервно курят в сторонке!», — пишут юзеры на странице Марии Горбань.